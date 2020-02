EU pozdravlja dogovor za Afganistan kot pomemben prvi korak

Doha/Bruselj, 29. februarja - Evropska unija je danes pozdravila tako podpis dogovora med talibani in ZDA kot ločeno izjavo Afganistana in ZDA kot "pomemben prvi korak do vsestranskega mirovnega procesa" v Afganistanu. Kot je v izjavi zapisal visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell, ne gre zamuditi tokratne priložnosti za mir.