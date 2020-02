V Sloveniji so doslej opravili 183 testov na novi koronavirus, vsi negativni

Ljubljana, 29. februarja - V Sloveniji so doslej opravili 183 testov na novi koronavirus. Danes do 12. ure so bili vsi negativni, je zapisano na spletnih straneh vlade. Na ministrstvu za zdravje bodo medtem na današnji novinarski konferenci predstavili podrobnosti ob vrnitvi dveh slovenskih državljanov, ki sta bila zaradi okužbe s koronavirusom v bolnišnici na Japonskem.