V Velenju pripravljeni na morebiten pojav novega koronavirusa

Velenje, 28. februarja - Velenjski sosvet za izboljšanje varnosti občanov je na današnji seji razpravljal o novem koronavirusu in ukrepih, ki jih je treba sprejeti za preprečitev širjenja virusa. Predstavniki Zdravstvenega doma (ZD) Velenje, Lekarne Velenje in civilne zaščite velenjske občine so potrdili, da so v Velenju pripravljeni na morebiten pojav koronavirusa.