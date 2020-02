Slovenija še brez potrjene okužbe s koronavirusom, sistemski ukrepi na primarnem nivoju usklajeni

Ljubljana, 28. februarja - Ministrstvo za zdravje in zdravstveni domovi so uskladili sistem za obvladovanje razmer na primarnem nivoju glede novega koronavirusa. Vse, ki sumijo, da imajo okužbo s koronavirusom, pozivajo, naj pred obiskom zdravnika pokličejo v ambulanto, kjer bodo dobili ustrezne napotke. Do zdaj opravljenih 142 testov je bilo negativnih.