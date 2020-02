NIJZ: Zaradi koronavirusa trenutno ni omejitev pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti in na delovnem mestu

Ljubljana, 28. februarja - Trenutna epidemiološka situacija zaradi novega koronavirusa ne narekuje izrednih ukrepov, zato ni posebnih omejitev pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti in v delovnem okolju, pojasnjujejo na NIJZ. Osebe, ki prihajajo z ogroženih območij in so zdrave, so lahko normalno vključene v delovni kolektiv in ne potrebujejo domače samoizolacije.