Hrvaška policija v prtljažniku avtodoma iz Poljske našla 12 migrantov

Zagreb, 28. februarja - Hrvaški policisti so na območju Gline nedaleč od meje z Bosno in Hercegovine v prtljažniku avtodoma s poljskimi registrskimi tablicami našli 12 migrantov. Ljudem so verjetno rešili življenja, saj so bili trije moški, dve ženski in sedem otrok v slabem stanju, je danes sporočilo hrvaško notranje ministrstvo.