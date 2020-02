Vaščani Zalega Loga s številnimi bojaznimi glede zadrževalnika

Železniki, 28. februarja - Ob bližajoči se uresničitvi ukrepov za poplavno varnost Železnikov vaščani Zalega Loga znova izražajo svoje nasprotovanje izgradnji zadrževalnika Pod Sušo. Predstavniki Direkcije RS za vode in projektanti so zato v četrtek prišli v Zali Log ter odgovarjali na številna vprašanja in skrbi krajanov.