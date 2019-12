Pristojni zagotavljajo uresničitev projekta poplavne varnosti Železnikov

Železniki, 17. decembra - V Domelu so danes, zaskrbljeni zaradi zamika pri uresničevanju projekta poplavne varnosti Železnikov, sklicali strokovni sestanek vseh ključnih akterjev v projektu, da se uskladijo pristopi za čim bolj zanesljivo nadaljevanje projekta. Kot so zagotovili pristojni, se bo projekt vsekakor izvedel, pri čemer še vedno računajo, da do konca leta 2023.