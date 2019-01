Za zmanjšanje poplavne ogroženosti v Železnikih 34 milijonov evrov

Ljubljana, 7. januarja - Železniki, ki so jih leta 2007 prizadele katastrofalne poplave in terjale tudi smrtne žrtve, so v znamenju projekta protipoplavne ureditve porečja Selške Sore. Za projekt je skupno namenjenih nekaj več kot 34 milijonov evrov, od tega bo Kohezijski sklad prispeval nekaj manj kot 18 milijonov evrov.