Vlada soglaša s finančnim načrtom pokojninskega zavoda za letos

Ljubljana, 27. februarja - Vlada je na današnji seji dala soglasje k finančnemu načrtu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za letos, ki skupne prihodke in odhodke zavoda predvideva v višini 5,8 milijarde evrov. To je 5,7 odstotka več od ocenjenih za leto 2019, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.