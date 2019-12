Za pokojninsko blagajno brez primanjkljaja leta 2020 iz proračuna še približno 680 milijonov evrov

Ljubljana, 19. decembra - Pokojnine se bodo leta 2020 uskladile redno in izredno, prihodki in odhodki pokojninskega zavoda bodo izravnani v višini 5,8 milijarde evrov, iz državnega proračuna pa bo treba za kritje razlike med prihodki in odhodki zagotoviti nekaj manj kot 680 milijonov evrov, izhaja iz finančnega načrta zavoda za leto 2020, ki ga je danes sprejel svet zavoda.