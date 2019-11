Ljubljana, 29. novembra - DZ je s 46 glasovi za in enim proti sprejel pokojninsko novelo, ki naj bi zagotovila boljšo socialno varnost upokojencev in hkrati z mehkimi ukrepi zvišala delovno aktivnost med starejšimi delavci. Dopolnila opozicije pa so zavrnili. Novela bo začela veljati 1. januarja 2020.