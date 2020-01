NSi za nujno sejo matičnega odbora DZ glede zlorab pri izvajanju zakona o osebni asistenci

Ljubljana, 24. januarja - V NSi zahtevajo nujno sejo parlamentarnega odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri pričakujejo pojasnila pristojnega ministrstva, zakaj prihaja do zlorab pri izvajanju zakona o osebni asistenci. Zanima jih tudi, kakšen je bil nadzor nad izvajalci osebne asistence in izvajanja zakona.