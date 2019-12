Predstavniki invalidskih organizacij za čim prejšnje popravke zakona o osebni asistenci

Ljubljana, 19. decembra - Predstavniki zveze paraplegikov, Zveze Sonček, društva distrofikov in društva YHD so danes ponovno opozorili na težave pri izvajanju zakona o osebni asistenci. Pozivajo ministrstvo za delo, da se strokovno loti popravkov zakona in odpravi pomanjkljivosti, predvsem pa izenači pravice družinskih pomočnikov s pravicami zaposlenih osebnih asistentov.