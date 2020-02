NIJZ z navodili za ravnanje zaposlenih v prometu ob sumu okužbe s koronavirusom

Ljubljana, 27. februarja - NIJZ je objavila navodila za ravnanje zaposlenih v notranjem in mednarodnem prometu ob sumu okužbe z novim koronavirusom pri potnikih. Potniki, ki prihajajo s tveganih področij in zanje obstaja sum na okužbo, naj se od ostalih umaknejo vsaj 1,5 metra. Prostore, v katerih so se zadrževali več kot 15 minut, je treba očistiti in razkužiti.