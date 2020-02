Madrid in Barcelona začela pogovore o katalonskem vprašanju

Madrid, 26. februarja - Predstavniki španskih in katalonskih oblasti so danes v Madridu začeli pogovore za rešitev katalonske krize. Na prvem srečanju, ki sta se ga udeležila tudi španski premier Pedro Sanchez in katalonski predsednik Quim Torra, sta se strani med drugim dogovorili o nadaljevanju dialoga v obliki mesečnih srečanj, izmenično v Madridu in Barceloni.