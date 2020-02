Madrid in Barcelona začela pogovore o katalonskem vprašanju

Madrid, 26. februarja - Predstavniki španskih in katalonskih oblasti so danes v Madridu začeli pogovore za rešitev katalonske krize. Prvo srečanje, ki še poteka, sploh nima dnevnega reda, pričakovanja pa so nizka. Srečanja se udeležujeta tudi španski premier Pedro Sanchez in katalonski predsednik Quim Torra.