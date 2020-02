Na Hrvaškem potrdili tretjo okužbo s koronavirusom

Zagreb, 26. februarja - Na Hrvaškem so danes potrdili še tretji primer okužbe z novim koronavirusom. Pred tem so so dopoldne potrdili, da je kot druga okužena oseba brat 26-letnika, ki je bil v torek zabeležen kot prvi primer okužbe v sosednji državi. Hkrati je bilo na Hrvaškem doslej več kot 85 negativnih izidov laboratorijskih preiskav na okužbo z novim virusom.