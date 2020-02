Ministrstvo za izobraževanje z dodatnimi priporočili glede koronavirusa

Ljubljana, 26. februarja - Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so danes vrtcem, osnovnim šolam, osnovnim šolam s prilagojenim programom, zavodom za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter glasbenim šolam poslali okrožnico z dodatnimi priporočili glede preventivnega ravnanja zaradi koronavirusa, so sporočili z ministrstva.