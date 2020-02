Zunaj Kitajske več novih primerov okužbe s koronavirusom kot v državi

pripravil Blaž Mohorčič

Ženeva/Milano/Solun, 26. februarja - Število novih primerov koronavirusa na dan zunaj Kitajske je preseglo število tovrstnih primerov na Kitajskem, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). V Italiji je zaradi koronavirusa umrlo 12 ljudi, okuženih je 374. V Južni Koreji je okuženih več kot 1200 ljudi. Prva primera okužbe so zabeležili v Grčiji in Severni Makedoniji.