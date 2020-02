V Avstriji po potrjenih dveh primerih novega koronavirusa v karanteni 12 ljudi

Innsbruck/Dunaj/Bad Kleinkirchheim, 26. februarja - Potem, ko so na Tirolskem v Avstriji v torek potrdili okužbo z novim koronavirusom pri dveh osebah, so pristojne oblasti odredile dvotedensko karanteno za 12 ljudi. Okužbo so potrdili pri 24-letni Italijanki, ki je receptorka v enem od hotelov v Innsbrucku, in njenem prijatelju. Skupno so na okužbo z virusom v hotelu testirali 62 oseb.