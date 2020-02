Protesti v New Delhiju terjali nove žrtve

New Delhi, 26. februarja - V indijskem New Delhiju so večdnevni protesti, ki so se ponekod razvili v izgrede, doslej terjali 20 smrtnih žrtev, 189 ljudi je bilo ranjenih, med njimi jih je bilo okoli 60 ustreljenih. Vodja indijskega zveznega ozemlja Delhi Arvind Kejriwal je pozval k uvedbi policijske ure in namestitvi vojske na ulicah, premier Narendra Modi pa k pomiritvi.