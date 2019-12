V Indiji se nadaljujejo protesti

New Delhi, 27. decembra - Več tisoč ljudi se je danes v Indiji udeležilo protestov proti novemu zakonu o državljanstvu, ki so ob okrepljeni varnosti minili mirno. V zvezni državi Uttar Pradesh, kjer so v strahu pred nasiljem oblasti prekinile dostop do interneta, so protesti prav tako minili mirno. V Mumbaju so se na ulice podali tudi podporniki zakona.