V spopadih na univerzi v New Delhiju več deset poškodovanih

New Delhi, 6. januarja - Na kampusu prestižne univerze Jawaharlal Nehru v indijskem New Delhiju so v nedeljo izbruhnili spopadi med rivalskimi študentskimi skupinami, v katerih je bilo po podatkih policije poškodovanih več deset ljudi. Opozicija odgovornost za spopade pripisuje študentski organizaciji, povezani s premierjem Narendro Modijem.