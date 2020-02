Zorčič: Verjamem, da osnutek koalicijske pogodbe odpravlja nekatere strahove v civilni družbi

Ljubljana, 25. februarja - Vodja poslancev SMC Igor Zorčič je predsednika republike Boruta Pahorja obvestil o tem, da so prvaki SDS, SMC, NSi in DeSUS v ponedeljek zvečer dogovorili zadnje besedilo osnutka koalicijske pogodbe. Zorčič ocenjuje, da osnutek zadovoljuje zahteve SMC, in verjame, da tudi odpravlja strahove, ki so jih izpostavili nekateri v civilni družbi.