Zbor za republiko stranke poziva k državotvorni drži in prenehanju izključevanja

Ljubljana, 24. februarja - Zbor za republiko je v javnem pozivu parlamentarne stranke pozval k državotvorni drži, prenehanju izključevanja in sodelovanju. V pismu pozivajo, da bi poslanci izbrali državnike, ki bodo sposobni več politične kulture in več zavzetosti za državo. To je sicer že tretje pismo parlamentarnim strankam v zadnjih tednih.