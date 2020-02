Skupina znanstvenikov in akademikov v javnem pismu svari pred koalicijo pod vodstvom Janše

Ljubljana, 17. februarja - Predstavniki znanstvenega in akademskega življenja v javnem pismu izražajo resno zaskrbljenost vpričo političnih dogovorov ob nastajanju koalicije Janeza Janše. Menijo, da lahko državo hitro popeljejo v krog tistih držav EU, ki so na črnem seznamu kršiteljic načel varovanja demokracije, pravne države, neodvisnosti medijev in človekovih pravic.