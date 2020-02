Nekatere izobraževalne ustanove s preventivnimi ukrepi zaradi koronavirusa

Ljubljana, 25. februarja - Zaradi novega koronavirusa v Sloveniji v tem trenutku ni razloga za preplah, je pa treba biti izredno previden, so na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport zapisali v usmeritvah izobraževalnim ustanovam. Presojo o potrebnih ukrepih prepuščajo vodilnim v ustanovah. Nekatere šole in univerze so se odločile za različne ukrepe.