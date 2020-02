EU potrdila smernice za pogajanja o prihodnjih odnosih z Veliko Britanijo

Bruselj, 25. februarja - Ministri EU za evropske zadeve so danes v Bruslju soglasno in brez razprave potrdili smernice za pogajanja o prihodnjih odnosih z Združenim kraljestvom, so sporočili viri pri EU. Britanska stran naj bi svoj mandat objavila v četrtek. Pogajanja naj bi se začela prihodnji ponedeljek.