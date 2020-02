Zdravstvenim delavcem ob sumu okužbe s koronavirusom na voljo podrobna navodila NIJZ

Ljubljana, 25. februarja - Ob pojavu novega koronavirusa so na NIJZ že pred časom pripravili navodila in vse potrebne obrazce za zdravstvene delavce in epidemiologe. Glede na razvoj dogodkov bodo navodila sproti prilagajali ter jih objavljali na spletni strani inštituta. Protokoli v posameznih bolnišnicah in zdravstvenih domovih pa vključujejo tudi njihove posebnosti.