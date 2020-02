Delovna skupina za hitro cesto Ormož-Ptuj začela z delom

Ljubljana, 25. februarja - Medresorska delovna skupina, ki je bila nedavno ustanovljena za uresničitev projekta gradnje hitre ceste Ormož-Ptuj, zlasti za določitev trase na ptujskem delu, se je prejšnji četrtek prvič sestala. Kot so za STA pojasnili na okoljskem ministrstvu, so določili način dela in se seznanili z variantami petih predlaganih tras.