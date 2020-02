Delovna skupina za hitro cesto Ormož-Ptuj se prvič sestane naslednji teden

Markovci, 16. februarja - Medresorska delovna skupina, ki bo preučila predlagane variante trase hitre ceste Ptuj-Ormož in izbrala primerne za nadaljnjo obravnavo, bo naslednji teden končno začela z delom. Župani ob trasi ceste sicer še naprej vztrajajo, da bi se gradnje odsekov med Ormožem in Markovci lotili po etapah, a je za Dars to nesprejemljivo.