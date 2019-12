Ob prelomu leta: Spodnje Podravje še nič bližje hitri cesti

piše Gregor Mlakar

Ptuj, 10. decembra - Ormož in Ptuj kljub številnim preteklim obljubam odgovornih in čeprav bi se to moralo zgoditi že pred nekaj leti, še vedno nista povezana s hitro cesto. V času največje gospodarske krize sta propadli dve izbrani gradbeni podjetji, regija in država se ne moreta dogovoriti o najprimernejši trasi in tako se zdaj zaključuje le gradnja viadukta Sejanca.