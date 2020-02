Odkup Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge manjši, zaprli nekaj trgovin

Slovenj Gradec, 29. februarja - Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga, ki je med večjimi v Sloveniji in od koroških kmetov odkupuje mleko, govedo in hlodovino, je lani ob nižjem odkupu kot leto prej ustvarila 35 milijonov evrov prihodkov, rezultat pa bo na pozitivni ničli. Prisiljeni so bili sicer v zaprtje štirih manjših trgovin, zmanjšali so tudi število zaposlenih.