Vodenje Mlekarne Celeia bo prevzel Vinko But

Arja vas, 20. junija - Iz Mlekarne Celeia, ki je največja mlekarna v slovenski lasti, se po 20 letih z mesta direktorja poslavlja Marjan Jakob, na njegovo mesto pa prihaja nekdanji direktor Kmetijske zadruge Šmarje Vinko But. Novo funkcijo bo But prevzel s 1. julijem, Jakob v podjetju kot svetovalec direktorja ostaja do upokojitve, to je do avgusta 2020.