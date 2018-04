Mlekarna Celeia v večinski lasti kmetov

Arja vas/Slovenj Gradec, 26. aprila - Postopek prodaje 26-odstotnega deleža Mlekarne Celeia, ki je bil v lasti KD Kapitala in Alta Medie, je tik pred zaključkom. Odslej bodo več kot 99-odstotne lastnice Mlekarne Celeia kmetijske zadruge in s tem posredno tudi kmetje, ki mlekarni prek zadrug oddajajo mleko. Za 26-odstotni delež so zadruge odštele skupno 1,17 milijona evrov.