Osnutek energetskega načrta pripravljen za sprejem na vladi

Ljubljana, 24. februarja - Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo novo različico osnutka Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) ter njegovega okoljskega poročila, ki sledi javni obravnavi in ga mora zdaj potrditi še vlada. Javna obravnava načrta se je končala 16. februarja, ministrstvo pa je prejelo 64 sklopov pripomb in predlogov.