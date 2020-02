Metalurška industrija si želi realnih in s sredstvi podprtih ciljev v NEPN

Ljubljana, 19. februarja - Metalurška industrija se ne boji ciljev v Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (NEPN), vendar pa opozarja, da morajo biti realni in podprti z zadostno količino virov. Glede na že sedaj visoko energetsko učinkovitost in manjše izpuste bodo cilji težko uresničljivi, je dejal predsednik strateškega sveta za metalurgijo Marko Drobnič.