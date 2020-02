Ministrstvo prejelo 64 sklopov pripomb na osnutek energetskega načrta

Ljubljana, 19. februarja - Ministrstvo za infrastrukturo je v javni obravnavi dopolnjenega osnutka Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) in njegovega okoljskega poročila, ki se je končala v nedeljo, prejelo 64 sklopov pripomb in predlogov. Pripombe in predloge sedaj "intenzivno pregledujejo in pripravljajo novo verzijo NEPN".