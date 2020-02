Na Novogoriškem že prvi ukrepi

Nova Gorica, 24. februarja - Novogoriški župan Klemen Miklavič je danes sklical sestanek s predstavniki zdravstvenih ustanov, šol, otroških vrtcev, igralnic, bencinskih servisov in trgovskih centrov zaradi pojava koronavirusa v Italiji. Sprejeli so več različnih preventivnih ukrepov v zdravstvenih in izobraževalnih ustanovah, pozornejši bodo tudi v igralnicah.