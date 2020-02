V primeru odreditve karantene zaposleni upravičeni do bolniškega nadomestila

Ljubljana, 24. februarja - Zaposleni, ki se po odredbi zdravnika znajdejo v karanteni, so upravičeni do bolniškega nadomestila. To gre v breme ZZZS. V primeru razglasitve epidemije ali drugačnih izrednih razmer, pa bi več stroškov krila država, so za STA pojasnili na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).