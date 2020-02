WHO: Hišni ljubljenčki naj bi bili varni pred novim koronavirusom

Ljubljana, 24. februarja - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je sporočila, da ne obstajajo dokazi o tem, da se psi ali mačke lahko okužijo z novim koronavirusom. Po navedbah mednarodne veterinarske organizacije tudi ni dokazov, da so hišni ljubljenčki ali druge domače živali izvor okužbe za ljudi, so sporočili iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).