V FJK zaradi koronavirusa razglasili izredne razmere

Trst, 22. februarja - Zaradi koronavirusa so v italijanski deželi Furlaniji-Julijski krajini, ki meji na Slovenijo, popoldne razglasili izredne razmere. Ukrep bo veljal do 31. julija, je medijem pojasnil podpredsednik dežele Riccardo Riccardi. Tako so se odločili zaradi bližine Veneta, da bi lahko pravočasno sprejeli vse preventivne ukrepe, poroča televizija Telefriuli.