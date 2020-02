Italijan, ki ni bil na Kitajskem, se je okužil z novim koronavirusom

Rim, 21. februarja - V Italiji se je z novim koronavirusom okužil 38-letnik, ki ni bil na Kitajskem. Bil pa je v stiku z Italijanom, ki se je vrnil iz Kitajske, poročajo tuje tiskovne agencije. V kraju Codogno, kjer živi okuženi, so doslej našteli najmanj osem okužb ter sprejeli več ukrepov. Med drugim so za pet dni zaprli šole, urade in športne objekte.