V Južni Koreji 100 novih primerov novega koronavirusa

Seul, 21. februarja - V Južni Koreji so danes potrdili 100 novih primerov novega koronavirusa, ki izvira iz Kitajske, so sporočile tamkajšnje oblasti. Število okužb z virusom je tako preseglo 200. Največ primerov so zabeležili v mestu Daegu in pokrajini Severni Gyeongsang, ki ga obkroža, poročajo tuje tiskovne agencije.