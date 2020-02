Dva Slovenca okužena z novim koronavirusom, dva nazaj v Sloveniji

pripravil Mihael Šuštaršič

Ljubljana/Tokio/Wuhan, 20. februarja - Med okuženimi z novim koronavirusom sta tudi dva slovenska potnika od šestih z ladje Diamond Princess, ki je bila v karanteni na Japonskem. Zaenkrat še ne kažeta simptomov bolezni, premestili pa so ju v bolnišnico. Dva potnika, ki nista bila okužena, sta se medtem že vrnila v Slovenijo in so jima odredili karanteno. Dva pa še čakata na povratek.