Načrta ukrepov za Jernejev kanal še ni

Ljubljana, 20. februarja - Komunalno podjetje Okolje Piran se z Občino Piran še dogovarja o prevzemu in načinu upravljanja Jernejevega kanala. Rok za pripravo podrobnejšega načrta in časovnico predvidenih ukrepov, previden za 15. februar, je tako padel v vodo. Ministrstvo za okolje medtem pričakuje, da jim bo piranska občina načrt poslala do konca tega tedna.