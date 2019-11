Okolje Piran z novimi analizami za pridobitev gradbenega dovoljenja za ribiško pristanišče Seča

Seča, 11. novembra - V Okolju Piran, kjer so začasno prevzeli vodenje projekta ribiškega pristanišča Seča, so ugotovili več strokovnih napak pri geomehanskih in drugih raziskavah območja, zaradi česar so naročili nova vzorčenja. Šele nato bodo lahko pridobili gradbeno dovoljenje. Prvi mož Okolja Gašpar Gašpar Mišič še vedno verjame, da bo projekt realiziran v rokih.