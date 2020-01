Podrobnejša časovnica ukrepov v Jernejevem kanalu predvidoma februarja

Seča, 21. januarja - Okolje Piran bo skupaj s piransko občino in direkcijo za vode do 15. februarja pripravilo podrobnejši načrt in časovnico predvidenih ukrepov v Jernejevem kanalu, so po navedbah ministrstva za okolje sklenili na sestanku minuli petek. Pri tem naj bi država prevzela mulj, ki ga bodo izkopali pri morebitnem poglabljanju ribiškega pristanišča.