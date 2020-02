Sojenje za uboj v Krčevini pred sklepnimi besedami

Ptuj, 20. februarja - Sojenje Janku Tomiću zaradi obtožb za uboj in tri poskuse uboja maja 2018, ko so štirje moški na njegovem domu v Krčevini pri Ptuju skušali obračunati z njegovim sinom, gre na ptujskem sodišču počasi le proti koncu. Če ne bo presenečenj, bodo na naslednjem naroku, 16. marca, sklepni govori in nato izrek sodbe.